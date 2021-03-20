صرف 80% من «تموين مارس» بشمال سيناء

أعلن المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر مارس الجاري بنسبة 80% على المستفيدين من البطاقات التموينية، من خلال 165 تاجرا تموينيا.وأوضح سمرى، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم الصرف بنظام الاستعاضات الشهرية للتجار التموينيين لتوزيعها على المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية وعلى بدالي التموين بواقع 8 استعاضات شهريا، وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وله الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم صرف سلع تموينية بقرابة 14 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في السلع، وفي حال الطلب تتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين بهدف زيادة معدلات الضخ للسلع.