أكثروا من التعرض للشمس.. دراسة حديثة تكشف العلاقة بين كورونا وفيتامين د

كشفت دراسة طبية حديثة أجريت من قبل باحثين في جامعة شيكاغو الأمريكية، أن من يعانون انخفاضا في مستوى فيتامين "د" في أجسامهم، يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".ووفقا للدراسة فإن ذوي الأصول الإفريقية، ممن يعانون من انخفاض مستوى فيتامين د "فيتامين الشمس" تعرضوا لخطر إصابة أكبر بواقع 2.6 مرة، ويرجع ذلك لدور فيتامين د في تقوية الجهاز المناعي في جسم الانسان ومن ثم مقاومة العدوى.أظهرت النتائج طبقا للدراسة أن من يقل عندهم مستوى فيتامين "د" عن 40 ngmL يكونون أكثر عرضة بـ7.2 في المئة للإصابة بفيروس كورونا.