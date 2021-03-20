وزير الشباب يشهد ختام الأسبوع الدولي للسياحة الرياضية بأسوان (فيديو)

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، فعاليات ختام الملتقى الدولي للسياحة الرياضية '' آفاق وطموحات (أسوان أحلى)'، بقاعة جامعة أسوان، وذلك وسط إجراءات احترازية بين الحضور للحد من انتشار فيروس كورونا.وجاء ذلك بمشاركة الفنان المصري سامح الصريطي، كأحد المهتمين بالشأن الرياضي، ووسط مشاركة واسعة لرؤساء وممثلى الأتحادات الرياضية والجامعات المصرية والكيانات السياحية، حيث عقد في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجارى.وتضمنت فعاليات ختام الملتقى الدولي للسياحة الرياضية السلام الوطني، والترحيب بالحضور والتعريف بفعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية، والندوات التي تضمنها خلال الفترة القادمة، وتقديم التهنئة لجميع الأمهات بمناسبة عيد الأم.يهدف الملتقى الدولي للسياحة الرياضية إلى استشراف رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة للسياحة الرياضية، بجانب تفعيل الإدارة والتسويق والترويج والإعلام للسياحة الرياضية، كما يضم الملتقى 6 محاور رئيسية تتناول أقتصاديات التسويق وصحة الرياضيين والإجراءات الإحترازية وغيرها.كما يشهد تنظيم معارض للمنتجات البيئية التراثية ومعرض آخر للمنتجات القطنية، بينما سيتم عقد 7 ندوات تتناول أسس نشر ثقافة السياحة الرياضية ومستقبل تنظيم مصر لبطولات إفريقية وعربية، بجانب مستقبل منافسات الكانوى والكياك والشراع، بالإضافة إلى تنظيم دورة كرة القدم في تنمية السياحة الرياضية.