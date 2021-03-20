رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: الحوثيون مجرد تابع لا يملكون قرار الحرب أو السلم

السبت 20/مارس/2021 - 12:38 م
الحوثيزن
الحوثيزن
أ ش أ
طباعة
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي يؤكد أنها لا تمتلك قرار الحرب أو السلم وأنها مجرد تابع.

وأوضح "الإرياني"- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت- أن الأحداث الأخيرة أكدت أن ميليشيا الحوثي مجرد فصيل مسلح تابع للحرس الثوري ويدار من المدعو حسن ايرلوا، لمحاولة الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتهديد أمن وإمدادات الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية‏.

وأشار إلى أن تصعيد ميليشيا الحوثي الخطير في ظل دعوات التهدئة والحل السلمي للأزمة يؤكد أنها لا تؤمن بالسلام، وأن عقيدتها مبنية على القتل، وغير مؤهلة للعب دور في بناء السلام، كما يعكس عدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون‏.

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

أعراض الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية منها (إنفوجراف)

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات


الصور

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أحدث عبارات رسائل عيد الأم 2021 تناسب فيس بوك وواتساب

بركان قرب أيسلندا يثور منذ القرن التاسع عشر

الأربعاء.. التعامد الثانى للقمر على الكعبة المشرفة

فلكي كويتي يُعلن دخول فصل الربيع وتعامد الشمس على خط الاستواء

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين