اليمن: الحوثيون مجرد تابع لا يملكون قرار الحرب أو السلم

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي يؤكد أنها لا تمتلك قرار الحرب أو السلم وأنها مجرد تابع.وأوضح "الإرياني"- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت- أن الأحداث الأخيرة أكدت أن ميليشيا الحوثي مجرد فصيل مسلح تابع للحرس الثوري ويدار من المدعو حسن ايرلوا، لمحاولة الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتهديد أمن وإمدادات الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية‏.وأشار إلى أن تصعيد ميليشيا الحوثي الخطير في ظل دعوات التهدئة والحل السلمي للأزمة يؤكد أنها لا تؤمن بالسلام، وأن عقيدتها مبنية على القتل، وغير مؤهلة للعب دور في بناء السلام، كما يعكس عدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون‏.