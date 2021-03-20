الكنيسة تُطلق حملة تعريفية لأقسام موقعها

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة تعريفية بأقسام موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي افتتحه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الأسبوع الماضي.ويضم الموقع عدة أقسام، منها التاريخي والتوثيقي والمعلوماتي بمواد متنوعة بين المكتوب والمرئي والمسموع، وتوفر الأقسام على اختلافها معلومات ومواد عن آباء المجمع المقدس، وبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القديس مرقس الرسول حتى قداسة البابا تواضروس، ولجان المجمع المقدس، والأديرة والهيئات القبطية.في سياق اخر، ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس شبرا البلد المطرانية.واثناء إتمام صلوات القداس تمم سيامة الشماس هانى مهنى باسم القس أيوب مهنى على كنيسة المريمات الحوالة.جاء ذلك بحضور عددً من الاباء الكهنة وسط الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.ومن المقرر أن يتوجه الأب الكاهن لدير الانبا بيشوى العامر وأدى النطرون لقضاء الاربعين يوما قبل بدء الخدمة.