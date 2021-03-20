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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح مراكز خدمة المواطنين فى مدينة نويبع ومدينة دهب

السبت 20/مارس/2021 - 12:08 م
الدكتور على المصيلحي
الدكتور على المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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فى ثانى محطاته اليوم، بجولته بمحافظة جنوب سيناء، قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح مراكز خدمة المواطنين فى مدينة نويبع ومدينة دهب.

وتم تطوير هذه المكاتب وتحويلها إلى مراكز خدمة تموينية مطورة ومميكنة من الناحية الإنشائية وكذلك التكنولوجية، لتقديم كافة الخدمات المرتبطة بالبطاقات الذكية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

وأشار المصيلحي إلى أن مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة تكنولوجية متطورة يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتوسع فى مشروعات التحول الرقمي وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويّسر.

وشدد المصيلحى على العاملين بتلك المراكز على أهمية حُسن معاملة واستقبال المواطنين ومتابعة كافة الطلبات المقدمة منهم والمرتبطة بالبطاقة التموينية، وأهمية توعيتهم بالإجراءات وماهية الأوراق المطلوبة لكل خدمة تموينية.

وفى سياق متصل، أكد المصيلحي على أن محافظة جنوب سيناء بها ٨ مكاتب تموين تم تطوير ٣ منها وهى ( نويبع- دهب- الطور) وجارى كذلك تطوير ٣ أخرى.

ورافقه فى الافتتاح كل من اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وسامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، والسيد اللواء سكرتير عام محافظة جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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