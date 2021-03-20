2013 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 2.013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 240.035 فحص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 438.638 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.433 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.240 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 420.736 حالة.