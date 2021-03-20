رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2013 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات

السبت 20/مارس/2021 - 12:39 م
الإمارات
الإمارات
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 2.013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 240.035 فحص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 438.638 حالة منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.433 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.240 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 420.736 حالة.

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

أعراض الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية منها (إنفوجراف)


الصور

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أحدث عبارات رسائل عيد الأم 2021 تناسب فيس بوك وواتساب

بركان قرب أيسلندا يثور منذ القرن التاسع عشر

الأربعاء.. التعامد الثانى للقمر على الكعبة المشرفة

فلكي كويتي يُعلن دخول فصل الربيع وتعامد الشمس على خط الاستواء

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين