رامى جمال يبدأ تسجيل تتر «بين السما والأرض»

بدأ المطرب رامي جمال في تسجيل أغنية تتر مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هاني سلامة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة قنوات "ON"، من كلمات نورالدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده على قدم وساق لإنجاز أكبر نسبة من المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويخوض البطولة هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندا موسى، والعمل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.