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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بكورونا بعد يومين من تلقيه التطعيم

السبت 20/مارس/2021 - 12:27 م
رئيس الوزراء عمران
رئيس الوزراء عمران خان
هدير سند - أمينة ذكى
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قال وزير الصحة الباكستاني، اليوم السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم.

جاء ذلك في تغريدة للوزير فيصل سلطان بأن "خان" عزل نفسه في المنزل.

وجاءت إصابة "خان" بعد أسبوعين من تجديد البرلمان الباكستاني الثقة، خلال جلسة خيمت عليها مقاطعة المعارضة للتصويت، وأعلن رئيس البرلمان أن خان تمكن من الحصول على تأييد 178 صوتا مقابل 172 للفوز في اقتراع الثقة.

وكان خان، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات العامة التي جرت في 2018، هو من طلب الحصول على ثقة البرلمان بعد خسارة وزير المالية مقعدا مهما في مجلس الشيوخ في انتخابات جرت الأسبوع الماضي.

يذكر أن حزب خان "باكستان تحريك إنصاف" لديه 157 نائبا في مجلس النواب، وحصل خان على دعم 176 عضوا عند انتخابه رئيسا للوزراء عام 2018.

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