9 آلاف و624 إصابة بكورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة في التشيك تسجيل 9 آلاف و624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض بنحو 5300 حالة عن أعداد الإصابات التي تم تسجيلها في ذات الفترة من الأسبوع الماضي.وأفادت الوزارة- حسبما ذكر راديو براغ الدولي- بأن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بإصابتها بالفيروس في البلاد وصل إلى 24 ألفا و530 حالة.