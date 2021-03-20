«العدل» تواكب التطور بتحديث موقعها الإلكتروني وصفحة على تويتر

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، على مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال ميكنة المحاكم وتطويرها إلكترونيًا، وكذلك تطوير موقع الوزارة الإلكتروني.حيث تعمل الوزارة على تطوير موقعها الإلكتروني على موقع البحث جوجل، بما يتناسب مع الخدمات التي يحتويها الموقع للمواطنين، والمتقاضين، وكذلك إطلاق خدماتها وصفحاتها الرسمية على تويتر وانستجرام.وتعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الانتهاء من كافة التطويرات اللازمة خلال الفترة المقبلة في أقرب وقت.وأطلقت الوزارة الأيام الماضية، مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.