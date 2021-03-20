رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ماليزيا: قرار كوريا الشمالية بقطع العلاقات لن يؤثر على اقتصادنا

السبت 20/مارس/2021 - 12:16 م
بن عبد العزيز
بن عبد العزيز
أ ش أ
طباعة
قال وزير المالية الماليزي، تنغكو ظفرول بن عبدالعزيز: "إن قرار كوريا الشمالية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا لن يؤثر على اقتصاد البلاد".

وأرجح الوزير- في تصريحات، وفقا لصحيفة «مالاي ميل» المحلية، اليوم السبت- إلى أن مساهمة كوريا الشمالية في الاقتصاد الماليزي ضئيلة جدا في الوقت الحالي، مضيفا: "لا أعتقد أن هناك أي تأثير، لأنها كانت مساهمة ضئيلة".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا، احتجاجا على تسليم ماليزيا أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة بتهمة غسيل الأموال.

ردًا على ذلك، نددت وزارة الخارجية الماليزية بقرار كوريا الشمالية ووصفته بأنه "غير ودي وغير بناء ولا يحترم روح الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار بين أعضاء المجتمع الدولي"، في بيان صدر عن خارجيتها يوم الجمعة، وأمرت جميع الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم في سفارة كوريا الشمالية في كوالالمبور بمغادرة ماليزيا في غضون 48 ساعة، مؤكدة أنها ستغلق سفارتها في بيونج يانج.

موضوعات متعلقة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

موظفو القطاع الخاص: نشعر بالرضا والمساواة تجاه إقرار الحد الأدنى للأجور لنا

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا


الصور

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأربعاء.. التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

للسنة الثانية.. كورونا يلغى العرض العسكرى بمناسبة عيد ملكة بريطانيا

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين