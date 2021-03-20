ماليزيا: قرار كوريا الشمالية بقطع العلاقات لن يؤثر على اقتصادنا

وأرجح الوزير- في تصريحات، وفقا لصحيفة «مالاي ميل» المحلية، اليوم السبت- إلى أن مساهمة كوريا الشمالية في الاقتصاد الماليزي ضئيلة جدا في الوقت الحالي، مضيفا: "لا أعتقد أن هناك أي تأثير، لأنها كانت مساهمة ضئيلة".





وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا، احتجاجا على تسليم ماليزيا أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة بتهمة غسيل الأموال.





ردًا على ذلك، نددت وزارة الخارجية الماليزية بقرار كوريا الشمالية ووصفته بأنه "غير ودي وغير بناء ولا يحترم روح الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار بين أعضاء المجتمع الدولي"، في بيان صدر عن خارجيتها يوم الجمعة، وأمرت جميع الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم في سفارة كوريا الشمالية في كوالالمبور بمغادرة ماليزيا في غضون 48 ساعة، مؤكدة أنها ستغلق سفارتها في بيونج يانج.

قال وزير المالية الماليزي، تنغكو ظفرول بن عبدالعزيز: "إن قرار كوريا الشمالية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا لن يؤثر على اقتصاد البلاد".