مي كساب ضيفة برنامج «أمين وشركاه»

تحل الفنانة مي كساب ضيفة على الموسم الجديد من برنامج "أمين وشركاه"، الذي يقدمه الفنان أحمد أمين، بعد غد الإثنين، على قناة ON.وتجسد "مي" خلال الحلقة دور زوجة "أمين"، وذلك في مواقف تمثيلية كوميدية بينهما، إذ يناقش البرنامج الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع المصري بشكل كوميدي، فضلا عن تقديم "اسكتشات" تمثيلية لاستعراض الشخصيات التي يتناولها.وتذاع الحلقة يوم الإثنين المقبل، الموافق 22 مارس، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساء.يذكر أن مي كساب شاركت مؤخرا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على شاشة mbc، وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل وعارفة عبدالرسول ومحمد ثروت وسامي مغاوري ومن إخراج معتز التوني.