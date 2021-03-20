تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. ونجم الزمالك آخر الضحايا



تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021، حيث قارب رامز جلال على الانتهاء من تصوير البرنامج الجديد داخل أراضي المملكة العربية السعودية هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البرنامج الذي يقدمه رامز قبل عدة أعوام، وذلك بالرغم من اعتراض نقابة الإعلاميين على عرض البرنامج هذا العام لعدم حصول رامز جلال على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى الاعتراض على المحتوى المقدم بشكل عام، وحتى الآن يروج للبرنامج بطريقة غير مباشرة باسم "رامز مريض نفسي" إلا أنه يحاول تغيير الاسم خلال الأسبوعين القادمين.



والبرنامج الجديد هذا العام يعتمد على التصوير فيما يشبه مدينة ملاهي عالمية مختلفة الشكل عن أي مدينة ومن خلال إحدى الألعاب تحدث المفارقة التي ترعب الضيف ومن ثم السقوط في مكان ما والجري لمسافة طويلة وسط أجواء من الخوف استعان رامز جلال هذا العام بالإعلامية السعودية لجين عمران من أجل المشاركة في الإيقاع بالضحايا على غرار المواسم السابقة وسط أجواء من السرية المفروضة من قبل طاقم عمل البرنامج الجديد لعدم تسريب معلومات مثل كل عام.



ضيوف وضحايا برنامج رامز جلال يعتمد رامز جلال في برنامجه الجديد على استقطاب نجوم الفن والكرة على غرار المواسم السابقة لما للضيوف من شهرة كبيرة يحب الجمهور مشاهدتهم.

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وكان آخر ضحايا رامز جلال اللاعب محمود جنش لاعب نادي الزمالك الذي سافر للمملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية لتصوير البرنامج بالإضافة إللى اللاعبين بدر بانون ومجدي أفشة لاعبا النادي الأهلي وحمو بيكا مؤدي المهرجانات وعدد آخر من الفنانين.

يبحث الجمهور بكثافة عن تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021 عبر مواقع الإنترنت المختلفة نظرا لاهتمام الجمهور الكبير بالبرنامج على مدار السنوات الماضية للانتشار الكبير الذي يحققه رامز جلال من خلال الأفكار المختلفة والضيوف الذين يقعون دائما في الفخ كل عام والكوميديا التي تخرج من تلك الحلقات.