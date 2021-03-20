رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بابا الفاتيكان: في القدّيس يوسف رأى الله قلب الأب

السبت 20/مارس/2021 - 11:54 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
تريزة شنودة- مونيكا جرجس
طباعة
وجه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رساله في مناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل الدعوات 2021.

وقال بابا الفاتيكان في نص رسالته: إنه في ديسمبر الماضي، في مناسبة الذكرى المائة والخمسين لإعلان القديس يوسف شفيعًا للكنيسة الجامعة، بدأنا السنة الخاصّة المكرّسة له من جهتي، وجَّهت رسالة بابويّة بعنوان "بقلب أبوي"، بهدف "تنمية المحبّة لهذا القدّيس العظيم".

وواصل: إنّه في الواقع أن القديس يوسف شخصيّة غير عاديّة، وفي الوقت نفسه إنّه "قريب جدًّا من كلّ واحدٍ منّا في حالتنا البشرية" لم يكن في القدّيس يوسف شيء يدهش، ولا كان موهوبًا بمواهب خاصّة، ولم يَرَ فيه كلُّ من التقاه شيئًا يميِّزُه، ولم يكن مشهورًا ولم يكن فيه شيءٌ يلفت الانتباه. والأناجيل لا تورد حتى ولا كلمة واحدة له. ومع ذلك، في حياته العاديّة، حقّق شيئًا غير عادي في عينَيْ الله.

وتابع: وفي القدّيس يوسف رأى الله قلب الأب، الذي يقدر أن يعطي ويُوَلِّد الحياة في الظروف اليوميّة العاديّة، مُضيفًا: هذا هو هدف الدعوات أن نلد الحياة ونجدّدها كلّ يوم. يريد الله أن يكوّن قلوبَ آباء وقلوبَ أمَّهات: قلوبًا منفتحة، وقادرةً على الانطلاقات الكبيرة، سخيّةً في العطاء، رحيمةً في التعزية في الشدائد، ومتينةً ثابتة لتقوية الرجاء. إلى هذا يحتاج الكهنوت والحياة المكرّسة، خصوصًا اليوم، في الأوقات التي اتسمت بالهشاشة والمعاناة أيضًا بسبب الجائحة، ممّا أدّى إلى إثارة الشكوك والمخاوف بشأن المستقبل ومعنى الحياة نفسها. يأتي القدّيس يوسف للقائنا بوداعته، هو القدّيس الواقف إلى جانبنا. في الوقت نفسه، يمكن لشهادته القويّة أن ترشدنا في طريقنا.

وواصل: يقترح القدّيس يوسف علينا ثلاث كلمات رئيسيّة، لدعوة كلّ واحد منا. الكلمة الأولى هي الحُلم. كلّ واحدٍ في هذه الحياة يحلَم أن يحقِّق ذاتَه ومن الصّواب أن نغذّي توقعاتٍ كبيرة وتطلُّعاتٍ عَالِية، بدلَ أمورٍ عابرة لا تكفي لإشباعنا، مثل النجاح والمال والمتعة في الواقع، لو طلبنا من الناس أن يقولوا بكلمة واحدة ما هو حُلم حياتهم، لن يكون من الصّعب تخيل الجواب، سيقولون: "الحبّ".

وتابع: الحبّ هو الذي يعطي الحياة معناها، لأنّه يكشف سرها في الواقع، يملك الإنسان الحياة بقدر ما يعطيها، لا يمكن امتلاكها حقًا إلا إذا تم إعطاؤها عطاءً كاملًا. لدى القديس يوسف الكثير ليقوله لنا في هذا الموضوع، لأنّه من خلال الأحلام التي ألهمه الله إياها، جعل من حياته عطاء.

موضوعات متعلقة

إحالة دعوى معاقبة تامر أمين لإهانة أهل الصعيد للدائرة الثانية

محمد الباز يكشف سر تفقد الرئيس السيسي للمشروعات بنفسه

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021


الصور

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأربعاء.. التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

للسنة الثانية.. كورونا يلغى العرض العسكرى بمناسبة عيد ملكة بريطانيا

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين