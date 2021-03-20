بابا الفاتيكان: في القدّيس يوسف رأى الله قلب الأب

وجه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رساله في مناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل الدعوات 2021.وقال بابا الفاتيكان في نص رسالته: إنه في ديسمبر الماضي، في مناسبة الذكرى المائة والخمسين لإعلان القديس يوسف شفيعًا للكنيسة الجامعة، بدأنا السنة الخاصّة المكرّسة له من جهتي، وجَّهت رسالة بابويّة بعنوان "بقلب أبوي"، بهدف "تنمية المحبّة لهذا القدّيس العظيم".وواصل: إنّه في الواقع أن القديس يوسف شخصيّة غير عاديّة، وفي الوقت نفسه إنّه "قريب جدًّا من كلّ واحدٍ منّا في حالتنا البشرية" لم يكن في القدّيس يوسف شيء يدهش، ولا كان موهوبًا بمواهب خاصّة، ولم يَرَ فيه كلُّ من التقاه شيئًا يميِّزُه، ولم يكن مشهورًا ولم يكن فيه شيءٌ يلفت الانتباه. والأناجيل لا تورد حتى ولا كلمة واحدة له. ومع ذلك، في حياته العاديّة، حقّق شيئًا غير عادي في عينَيْ الله.وتابع: وفي القدّيس يوسف رأى الله قلب الأب، الذي يقدر أن يعطي ويُوَلِّد الحياة في الظروف اليوميّة العاديّة، مُضيفًا: هذا هو هدف الدعوات أن نلد الحياة ونجدّدها كلّ يوم. يريد الله أن يكوّن قلوبَ آباء وقلوبَ أمَّهات: قلوبًا منفتحة، وقادرةً على الانطلاقات الكبيرة، سخيّةً في العطاء، رحيمةً في التعزية في الشدائد، ومتينةً ثابتة لتقوية الرجاء. إلى هذا يحتاج الكهنوت والحياة المكرّسة، خصوصًا اليوم، في الأوقات التي اتسمت بالهشاشة والمعاناة أيضًا بسبب الجائحة، ممّا أدّى إلى إثارة الشكوك والمخاوف بشأن المستقبل ومعنى الحياة نفسها. يأتي القدّيس يوسف للقائنا بوداعته، هو القدّيس الواقف إلى جانبنا. في الوقت نفسه، يمكن لشهادته القويّة أن ترشدنا في طريقنا.وواصل: يقترح القدّيس يوسف علينا ثلاث كلمات رئيسيّة، لدعوة كلّ واحد منا. الكلمة الأولى هي الحُلم. كلّ واحدٍ في هذه الحياة يحلَم أن يحقِّق ذاتَه ومن الصّواب أن نغذّي توقعاتٍ كبيرة وتطلُّعاتٍ عَالِية، بدلَ أمورٍ عابرة لا تكفي لإشباعنا، مثل النجاح والمال والمتعة في الواقع، لو طلبنا من الناس أن يقولوا بكلمة واحدة ما هو حُلم حياتهم، لن يكون من الصّعب تخيل الجواب، سيقولون: "الحبّ".وتابع: الحبّ هو الذي يعطي الحياة معناها، لأنّه يكشف سرها في الواقع، يملك الإنسان الحياة بقدر ما يعطيها، لا يمكن امتلاكها حقًا إلا إذا تم إعطاؤها عطاءً كاملًا. لدى القديس يوسف الكثير ليقوله لنا في هذا الموضوع، لأنّه من خلال الأحلام التي ألهمه الله إياها، جعل من حياته عطاء.