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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإسكان تُحذر من إعلانات مُضللة ووهمية بشأن بيع مشروعاتها فى العاصمة الإدارية

السبت 20/مارس/2021 - 11:53 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
محمد إبراهيم
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حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم، بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

وقالت الوزارة: إن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولى الوزارة فى الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الوزارة، بما يخالف الواقع.

وشددت الوزارة على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات نصب عقارى، وعلى الجميع قبل امتلاك أى عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالى، وهل هناك أى مستحقات للدولة من عدمه، وكذا التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه.

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