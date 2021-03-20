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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر
السيسى يهنئ نظيره التونسى بذكرى يوم الاستقلال
السبت 20/مارس/2021 - 11:56 ص
السيسي وقيس سعيد
أ ش أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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