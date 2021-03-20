اتحاد المقاولين الإفريقي: التحول الرقمي وتطبيق الطرق الذكية ضرورة بالقطاع

أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، أن من ضمن شروط مفوضية البنية التحتية والطاقة ضرورة تمكين المرأة بقطاع المقاولات بنسبة 40% فى الشركات المقاولات والاتحادات والنقابات، وفقا لتعمليات لجنة البنية التحتية برئاسية أماني أبو زيد رئيس المفوضية.وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذ للاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء بمصر خلال الفترة من 17 إلي 21 مارس 2020 وبحضور دولة ليبيا، السودان، زامبيا، غانا، كونغو، تونس.وأشار «عبدالعزيز» إلى أن أهمية موضوع الترقيم والتحويل الرقمي بشركات المقاولات، بالإضافة إلى أهمية تطبيق الطرق الذكية للطرق البرية والتنمية السياحية فى أفريقيا، وبذلك يتضح أن المقاولات سيكون لها دور سيكون لها دور كبير فى كل هذه المحاور، وذلك لزيادة حجم التجارة البنية بين مصر والدول.وأضاف أن هناك أهمية كبري لتنفيذ الطرق التى تعد أهم المحاور الرئيسية لزيادة التجارة، منها الطرق الساحلي الدولى الذي يرابط بيم مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وهذا طريق محوري وسيتفرع منه عدة واصلات الجديدة ترابط دول المغرب والسنغال وتشاد، وذلك لتسهيل نقل مواد البناء.