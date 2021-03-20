أعراض الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية منها (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإنفلونزا الموسمية وطريقة الوقاية منها لعدم الخلط بينها وبين فيروس كورونا.وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع وجود كحة لمدة 10 أيام.