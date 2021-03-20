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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أعراض الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية منها (إنفوجراف)

السبت 20/مارس/2021 - 11:55 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإنفلونزا الموسمية وطريقة الوقاية منها لعدم الخلط بينها وبين فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع وجود كحة لمدة 10 أيام.

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