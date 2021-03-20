النيابة تطلب التحريات في واقعة تصوير فتاة من ذوي الاحتياجات بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام طالب وآخرين بتصوير فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسؤال شقيقتها عن الواقعة.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرط ثان المنتزة، بتضررها من أحد الأشخاص، حيث استغل شقيقها من ذوى الإحتياجات الخاصة، من خلال تصوير مقاطع فيديو له ونشرها دون علمها بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض تحقيق مكاسب مالية من جراء تداول تلك المقاطع.وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة من قِبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد مُستخدم الصفحة المشار إليها، وتبين أنه طالب.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المشار إليه واثنين آخرين اشتركا معه في ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.