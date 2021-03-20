الطيران الروسي يدك «داعش» في سوريا بـ20 غارة

استهدفت 4 مقاتلات روسية صباح اليوم السبت، مواقع انتشار خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية، عند مثلث حماة حلب الرقة، بنحو 20 غارة جوية.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن القصف يأتى بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي في بادية حماة الشرقية، بالإضافة إلى تحليق طائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.كما تواصل قوات الجيش السوري حملة التمشيط ضد خلايا تنظيم "داعش" في البادية السورية، وذلك لليوم الثالث على التوالي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.يذكر أن الطائرات الحربية الروسية نفذت أمس الجمعة، نحو 76 غارة جوية، خلال الـ24 ساعة، على مناطق في البادية السورية، تزامنا مع استمرار عمليات التمشيط في بادية حماة وحمص والرقة وصولا إلى الحدود الإدارية مع محافظة حلب.