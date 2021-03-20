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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

السبت 20/مارس/2021 - 11:40 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات، حوش عيسى، شبراخيت) عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 1038 متر مربع عبارة عن 3 تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 780 مترا بقرى طيبة والمسين ومؤسسة البستان بالدلنجات، عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

كما تم إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 170 مترا بنطاق قرية أبوالشقاف بحوش عيسى، عبارة عن أسوار طولية بالطوب الأبيض، وإزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بالبناء بمساحة 88 مترا بارتفاع 1.5 متر بقرية "محلتصا" بشبراخيت، وتم مصادرة الطوب ومواد البناء.

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