غدًا.. مصر للطيران تنقل 3410 ركاب على متن 42 رحلة

تسير مصر للطيران، غدًا الأحد، ٢١ مارس، ٤٢ رحلة جوية، بمعدل ٢٨ رحلة دولية، و٩ رحلات داخلية، و٥ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٤١٠ ركاب.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، لاجوس، ندجامينا، أبوجا، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، إمستردام، دبي، روما، ميلانو، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، الخرطوم، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية، لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.