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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-3-2021

السبت 20/مارس/2021 - 12:03 م
الذهب
الذهب
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يرصد موقع "الدستور" ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت الموافق 20-3-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، و تعاملات سوق الصاغة المحلية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-3-2021

  • سعر الذهب اليوم
محليًا بلغت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، صعودا بشكل متفاوت يقترب من 0.6٪ بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023.

  • أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
عالميًا، بلغت أسعار الذهب، لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار، ليربح خلال المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1733.74 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1731.50 دولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر

  • متوسط أسعار الذهب اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت نحو 876 جنيهًا.

  • سعر الذهب عيار 21 اليوم
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 767 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 657 جنيهًا.

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وسجل سعر جرام الذهب 22 نحو 828.75 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 507 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 435 جنيهًا.

  • سعر جرام الجنيه الذهب
  • سعر الأوقية الذهبية
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6136 جنيه ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27133 جنيه وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة.

  • سعر كيلو الذهب
سعر كيلو الذهب عيار 24 فسجل حوالي 876 ألف جنيهًا، ويزِن 1000 جرام، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1738 دولارًا.

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