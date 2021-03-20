«إرهاب الحوثي يتصاعد».. اعتداءات تخريبية تستهدف منشآت النفط السعودية

مصفاة تكرير الرياض



ميناء رأس تنورة وأرامكو



استهداف مطار أبها



هجمات متزايدة وعملية عسكرية



اعتداءات متوالية تعرضت لها المملكة العربية السعودية مرارًا وتكرارًا من قِبَل ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية داخل المملكة، لا سيما منشآت النفط والأحياء المدنية، الأمر الذي اعتبره التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن «خطًا أحمر» ومن غير المقبول المساس به، وكان آخرها استهداف مصفاة تكرير للبترول في العاصمة الرياض، فيما أدانت الدول العربية والمنظمات الدولية الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف أمن المملكة وإمدادات الطاقة العالمية.وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة.عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح أمس، تعرضت مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض، لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، في بيان، إنه نجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.وأكد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.وجدد المصدر دعوة المملكة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.جاء الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول، بعد أقل من أسبوعين على استهداف ميناء رأس تنورة وشركة النفط السعودية "أرامكو"، والذي اعتبرته المملكة اعتداءًا تخريبيًا يستهدف بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.وفي السابع من مارس الجاري، صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحًا أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وأشار المصدر إلى محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، شظايا صاروخ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسيات مختلفة، مبينًا أنه لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.كما أشار المصدر، في تصريحه، إلى أن المملكة تؤكد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعد انتهاكًا سافرًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.فيما دعت المملكة، دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلًا عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.لم يقتصر الأمر عند استهداف المنشآت النفطية فحسب، إنما طال "إرهاب الحوثي" الأهداف المدنية أيضًا، ففي العاشر من فبراير الماضي، أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، عن وقوع اعتداء إرهابى استهدف مطار أبها الدولى من الميليشيا الحوثية.وقال التحالف العربي، فى بيانه أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق، تمت السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.وأكد التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هى جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه ستتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولى الإنساني.وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا حادًا في الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية في عدة محافظات، خاصة جازان وخميس مشيط، حيث أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران العديد من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين والأعيان داخل المملكة، وذلك بعد قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء تصنيف الحوثيين ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.وفي وقت سابق من مارس الجاري، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.وقال التحالف العربي، في بيان له، إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بصنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، مشددًا على أن المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية "خط أحمر".كما أكد التحالف أنه سيتم محاسبة القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أن العملية العسكرية النوعية التي سيتم تنفيذها ضد ميليشيات الحوثي تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.