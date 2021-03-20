ضبط 11 طن مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بالغربية

تمكنت مديرية الصحة بالغربية، متمثلة في إدراة مراقبة الاغذية خلال حملاتها على الأسواق لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجارى، 9 طن 345 كجم مواد غذائية فاسدة "1120 لتر خل وعصائر وطحينة وزبدة وملح غير صالحة للاستهلاك، وذلك بنطاق حي طنطا ثاني ومركز قطور وسمنود والمحله ثاني وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم تحرير 246 محضر جنحه صحيه للمخالفه للقرار 96 لسنة 67 وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق قرب حلول شهر رمضان الكريم.جاء ذلك خلال حملة مكبره شنتها الإدارة العامة للطب الوقائي، مراقبة الأغذية، برئاسة الشناوي نجم مراقب عام الأغذية بالتنسيق مع مباحث التموين، على المحال التجارية والأسواق بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع الاغذيه، والرقابة المشددة على المصانع غير المرخصة، بقرب حلول شهر رمضان المبارك.وشكل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لجان من مراقبة الأغذية بقيادة الدكتورة فاطمه يوسف، وذلك لتنفيذًا تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، بسن حملات تمونية على منافذ بيع الأغذية لتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، ومطابقاتها للمواصفات، لمكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس، ولردع المخالفين، والحفاظ على صحة المواطنين.