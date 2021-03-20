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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. تشيع جثمان الفنان القبطي عادل نصيف بالبحيرة

السبت 20/مارس/2021 - 11:30 ص
القبطي عادل نصيف
القبطي عادل نصيف
البحيرة معوض هويدى
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يشيع ظهر اليوم بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، جثمان الفنان القبطي عادل نصيف، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد عادل نصيف أول مصري على مستوى دول الشرق الأوسط حصد بسابقة أعماله الفنية فرصة ترجمة كتاب له عن فن الأيقونة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وصدر الكتاب بالفعل في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة عام 2018، ولاقى قبولًا على المستوى العالم خاصة أنه يشرح فن الأيقونة القبطية.

بدأت مسيرته الفنية مبكرا بعد تخرجه في كلية الفنون الجميلة وانطلق بعدها إلى أوروبا وتحديدا هولندا بمدن أمستردام، أوترخت، ليواردن، اسن، ايندهوفن وأخيرا مدينة زيلاند، حيث قام باستكمال وتركيب أعمال وأيقونات فنية بمساحات كبيرة احتلت 7 كنائس أرثوذكسية، وقام قداسة البابا تواضروس الثانى بتدشين بعض هذه الأعمال ولاقت الأعمال الفنية إعجاب الشعب القبطى والمهجر وخاصة أن الأعمال بها تميز واضح وحافظ فيها الفنان على الروح المصرية بعيدا عن التغريب الذى رفضه بشدة وأكد هوية الفن القبطى ولذلك أطلق عليها لقب الفنان حارس الهوية.

ورشح المركز الثقافى المصرى اليونانى بأثينا الفنان عادل نصيف ممثلا لمصر في المعرض الدولى بأثينا والذى أقيم بجاليرى ميلينيا مركورى وضم فنانين من خمس دول هى روسيا وأرمينيا وبلغاريا وقبرص ومصر تحت رعاية منظمة اليونسكو، وكان يشارك الفنان بأيقونة مساحتها 120 في 65 تمثل العائلة المقدسة.

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