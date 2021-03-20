الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد القديس يوسف البتول وبداية سنة العائلة

قال الأنبا باخوم المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، أنه احتفلت الكنيسة الكلدانية بمصر، بعيد القديس البتول وبداية سنة العائلة.مُضيفًا: فترأس صلاة القداس الإلهي الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة.وفي نفس السياق، احتفلت الكنيسة أيضًا بأول صلاة لدرب الصليب، وذلك بمشاركة بعض المؤمنين.ومن جهته بدأت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون صلوات درب الصليب، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بصلاة الأب بطرس اسطفان، بالإضافة إلى عودة نشاط مدارس الأحد بالكنيسة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية.جدير بالذكر أنه قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أعلن أن العام ٢٠٢١، "سنة" خاصة مكرسة للأب الأرضي ليسوع.وقد كتب البابا فرنسيس في نص رسالته أن هناك وباء فيروس الكورونا الذي جعلنا نفهم أهمية الأشخاص العاديين، الذين، بعيدًا عن الأضواء، يعيشون الصبر يوميًّا ويبعثون الرجاء ويزرعون المسؤولية المشتركة تمامًا على مثال القديس يوسف، الرجل الذي يمر دون أن يلاحظه أحد، رجل الحضور اليومي، الحكيم والخفي، ومع ذلك فهو "شخصية لا مثيل لها في تاريخ الخلاص". في الواقع، عبّر القديس يوسف بشكل ملموس عن أبوته "إذ جعل من حياته تقدمة للذات في المحبة الموضوعة في خدمة المسيح".