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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ9.35 مليار جنيه.. «عبد الغفار» يستعرض تقريرًا عن مشروعات جامعة دمنهور

السبت 20/مارس/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
ريم محمود _ اسراء جمال
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في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. عبيد عبدالعاطي صالح رئيس جامعة دمنهور، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة دمنهور.

وأفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى كلية رياض الأطفال، والمبنى التعليمي لكلية التمريض، وتنفيذ منظومة مكافحة وإطفاء الحريق، وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعامل المركزية ووضع البنية التحتية الأساسية لمجمع الأبعادية التعليمي.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى الجامعي لكلية الطب، ومبنى كلية طب الأسنان وامتداده، ومبنى كلية الهندسة والورش.

وأوضح التقرير أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في جامعة دمنهور تبلغ تكلفتها نحو 9 مليارات و351 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة دمنهور، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير الشامل لمنظومة التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي والبحث العلمى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

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