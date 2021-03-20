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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

السبت 20/مارس/2021 - 11:24 ص
إسلام بيومي، مدير
إسلام بيومي، مدير عام المعارض
آلاء حسن
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قال إسلام بيومي، مدير عام المعارض، ومدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه سيتم غدا الأحد إجراءات قرعة تسكين دور النشر المشاركة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي من المقرر انطلاقه خلال الفترة من 25 مارس وحتى 4 أبريل المقبل، بأرض كوتة لكورنيش الإسكندرية.

وأوضح بيومي لـ"الدستور"، أنه تم تحديد 134 جناحا لمشاركة حوالي 134 ناشرا، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد إذا تم مشاركة عدة دور نشر في جناح واحد، بجانب قطاعات وزارة الثقافة، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للكتاب تسعى إلى تنظيم المعرض بصورة جيدة مثلما شهدت الدورة السابقة، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية.

جدير بالذكر أنه تم غلق باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب بعد فتحه خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجاري، بمقر هيئة الكتاب بكورنيش النيل - رملة بولاق، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على طلب استثناء إقامة معارض الكتاب مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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