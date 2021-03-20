«المالية» تصدر تعليمات جديدة بشأن شراء الأصول

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم 58 لسنة 2021، بشأن شراء الأصول غير المالية من أجل تحقيق الانضباط المالي.وأكدت وزارة المالية في الكتاب الدوري، أنه يخصم على اعتمادات الباب السادس شراء الأصول غير المالية كل من النفقات التي تتصل مباشرة بإعداد الأصل الثابت للتشغيل مثل تكلفة إعداد الموقع والتسجيل ونقل الملكية، وجميع تكاليف شراء أصول جديدة سواء أكانت محلية أو مستوردة، وتكاليف الإنشاءات التي تعد خصيصًا لآلات أو أجهزة معينة بشرط أن تكون لازمة أو ضرورية، ونفقات المشروعات من آلات ومعدات، ونفقات مشروعات الإحلال والتجديد وتمثل المطلوب إحلاله أو استبداله بدلًا من أصول قديمة مستهلكة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية.