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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 5 أشخاص أجبروا عاملًا على توقيع إيصالات بالشروق

السبت 20/مارس/2021 - 11:29 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس 5 أشخاص لاتهامهم باستدراج عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية، بنطاق قسم شرطة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من (عامل سابق بإحدى الشركات) بتضرره من (مقاول بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" ) لقيامه باستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة، وكذا إقرارين منه بسرقة مبلغ مالى، واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالى وحقيبة بداخلها بعض الملابس وصرفه عقب ذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع 4 أشخاص عاملين بذات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 7 إيصالات أمانة، والإقراران المشار إليهما "مُذيلين بتوقيع المجنى عليه" وكذا المسروقات المُستولى عليها).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بأنه نظرًا لاعتقادهم بقيام المجنى عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لاستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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