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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية أبوقرقاص تعلن ترتيبات تجليس الأنبا فيلوباتير

السبت 20/مارس/2021 - 11:30 ص
إيبارشية
إيبارشية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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أعلنت إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات تجليس الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية والذي تمت رسامته في7 مارس الجاري بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الإيبارشية في بيان لها: ضرورة ارتداء الكمامات أثناء الوجود داخل الكنائس، بالإضافة إلى الجلوس في الأماكن المخصصة للجلوس داخل الكنيسة، بالإضافة إلى مغادرة الكنيسة مباشرة عقب الانتهاء من الاحتفال.

من جهته ترأس الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، اليوم صلاة القداس الإلهي ورسامة كهنة جدد بكاتدرائية مارجرجس بالعاشر.

وخلال إتمام صلوات القداس الإلهي اتخذت الكنيسة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، ثم أسبوع الآلام، وقسمت الكنيسة الصوم إلى 8 أسابيع يبدأ يوم الإثنين وينتهى يوم الأحد.

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