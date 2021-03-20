رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ أمهات الشهداء بعيد الأم

بعث الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة تهنئة لأمهات مصر جميعا، وأمهات الوادى الجديد خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.وقال إن عيد الأم وهو يوم وفاء الأبناء بأمهاتهم، كما بعث رئيس الجامعة برسالة حب وتقدير وتهنئة لأمهات الشهداء وقال إن كل أم فقدت شهيدًا، كل أبناء مصر أبناؤها.وقدم رئيس الجامعة تحية لكل أم في عيد الأم لما يقدمنه من عطاء لاستقرار الوطن، مؤكدًا أن الأم المصرية ستظل رمزا للعطاء والتضحية على مر العصور.