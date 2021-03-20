«نساء مصر» تهنئ صلوحي برئاسة تنزانيا: واجهة مشرفة وانتصار جديد للمرأة

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، دولة تنزانيا وشعبها بمناسبة اختيار سامية صلوحي رئيسة للبلاد خلفا للرئيس جون ماجوفولي.وقالت العبسي، في بيان، اليوم، إن اختيار صلوحي رئيسة لتنزانيا هو حديث العالم كله، كونها أول رئيسة محجبة مسلمة في أفريقيا، وأول سيدة في تنزانيا تتولى هذا المنصب الرفيع.وأضافت أن اختيار صلوحي لهذا المنصب رفيع المستوى هو انتصار جديد للمرأة في أفريقيا والعالم كله، يؤكد على أنه لا مستحيل أمام المرأة.وأوضحت االعبسي، أن سامية صلوحي لها باع طويل في السياسة والعلاقات الدولية، حيث مثلت دولة تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج البلاد.ولفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى أن الرئيس سامية صلوحي واجهة مشرفة للمرأة بشكل عام والمحجبة بشكل خاص.وعبرت العبسي عن تطلعها للتعاون المشترك مع القيادة الجديدة لدولة تنزانيا في كافة المجالات التنموية والإنسانية.