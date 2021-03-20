«نساء مصر» تهنئ صلوحي برئاسة تنزانيا: واجهة مشرفة وانتصار جديد للمرأة
السبت 20/مارس/2021 - 11:13 ص
أشرف لاشينطباعة
هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، دولة تنزانيا وشعبها بمناسبة اختيار سامية صلوحي رئيسة للبلاد خلفا للرئيس جون ماجوفولي.
وقالت العبسي، في بيان، اليوم، إن اختيار صلوحي رئيسة لتنزانيا هو حديث العالم كله، كونها أول رئيسة محجبة مسلمة في أفريقيا، وأول سيدة في تنزانيا تتولى هذا المنصب الرفيع.
وأضافت أن اختيار صلوحي لهذا المنصب رفيع المستوى هو انتصار جديد للمرأة في أفريقيا والعالم كله، يؤكد على أنه لا مستحيل أمام المرأة.
وأوضحت االعبسي، أن سامية صلوحي لها باع طويل في السياسة والعلاقات الدولية، حيث مثلت دولة تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج البلاد.
ولفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى أن الرئيس سامية صلوحي واجهة مشرفة للمرأة بشكل عام والمحجبة بشكل خاص.
وعبرت العبسي عن تطلعها للتعاون المشترك مع القيادة الجديدة لدولة تنزانيا في كافة المجالات التنموية والإنسانية.
وقالت العبسي، في بيان، اليوم، إن اختيار صلوحي رئيسة لتنزانيا هو حديث العالم كله، كونها أول رئيسة محجبة مسلمة في أفريقيا، وأول سيدة في تنزانيا تتولى هذا المنصب الرفيع.
وأضافت أن اختيار صلوحي لهذا المنصب رفيع المستوى هو انتصار جديد للمرأة في أفريقيا والعالم كله، يؤكد على أنه لا مستحيل أمام المرأة.
وأوضحت االعبسي، أن سامية صلوحي لها باع طويل في السياسة والعلاقات الدولية، حيث مثلت دولة تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج البلاد.
ولفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى أن الرئيس سامية صلوحي واجهة مشرفة للمرأة بشكل عام والمحجبة بشكل خاص.
وعبرت العبسي عن تطلعها للتعاون المشترك مع القيادة الجديدة لدولة تنزانيا في كافة المجالات التنموية والإنسانية.