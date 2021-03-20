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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب الإسماعيلية يتدخل لحل أزمة مشروع العمارات السكنية بالسماكين

السبت 20/مارس/2021 - 11:12 ص
مشروع العمارات السكنية
مشروع العمارات السكنية بالسماكين
مصطفى دياب
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تدخل النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية، لحل أزمة حجازي مشروع سكني متوقف منذ عام 2008.

وتقدم «سليم» بطلب لوزير الإسكان بشأن مشروع إنشاء 71 عمارة سكنية بمنطقة السماكين بقرية السبع آبار بمركز ومدينة أبو صوير، والمتضمن قيام المواطنين بحجز وحدات من خلال دفع مقدم الحجز عام ٢٠٠٨.

مطالبا تحويل طلبات 424 مواطن لبنك التعمير والاسكان لادراجهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ومخاطبة المحافظة لتسكينهم في الوحدات التي سيتم تخصيصها لهم.

وقال إن المواطنين تقدموا للحصول علي الشقق منذ عام 2008، وتم سداد المقدم وقيمته آنذاك 5000 جنيه، ومنذ ذلك الوقت لم يتم تسكين المستحقين، مشيرًا إلى تحويل الموضوع برمته إلى التمويل العقاري بالقاهرة وعمل استبيان للمتقدمين، دون اتخاذ خطوات جادة، لافتة إلى الانتهاء العمل بمشروع إنشاء عمارات سكنية بمدينة المستقبل، وتوقف توصيل مياه الشرب والكهرباء ببعض العمارات السكنية.

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