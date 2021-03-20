11 مصابًا فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب منذ قليل 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة بتروسيكل على طريق رشيد، مطوبس بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والى أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوقوع حادث تصادم، بطريق رشيد فوة بدائرة المركز.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة 11 شخصًا، هم كل من: "أحمد.م" 16 عامًا، و"فرحات.أ" 45 عامًا، و"ماهر.أ" 52 عامًا، و"محمود.م" 32 عامًا، و"ربيع.م" 40 عامًا، و"إيهاب.ع" 39 عامًا، "محمد.أ" 18 عامًا، "نعيم.أ" 37 عامًا، و"محمد.ز" 75 عامًا، و"خالد.ف" 35 عامًا، و"عصام.ص" 25 عامًا.وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.