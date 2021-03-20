«الزراعة» تعلن موعد ارتفاع سعر الطماطم والبصل والبطاطس

أكد الدكتور وهبة الجزار رئيس البرنامج القومي لتقاوي الخضر بوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة مرتبط بالعرض والطلب، وليس الارتفاع في الأسواق العالمية.وقال في تصريحات للدستور، إن الارتفاعات المقبلة المتوقعة في أسعار الطماطم والبصل والبطاطس ستكون في مارس وأبريل نتيجة فاصل العروات لهذه المحاصيل والتي ترفع الأسعار بشكل نسبي خاصة البصل نتيجة الإقبال على التصدير للخارج.وأضاف أن ارتفاع أسعار البصل والطماطم والبطاطس خلال أسبوعين سيكون بشكل طفيف.وأوضح أن باقي السلع من الخضر والفاكهة ستخضع للعرض والطلب، ومن المتوقع أن تظل أسعارها مستقرة، ولن تتأثر بالأسعار العالمية، حيث إن مصر لا تستورد هذه السلع وهي متوفرة في الأسواق.وأكد أن السلع التصديرية لم تتأثر أسعارها قبل شهر رمضان.