إخماد حريق فى حظيرة مواشى بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية من السيطرة على حريق بحظيرة مواشي بمركز ومدينة أبوصوير دون وجود إصابات بشرية.وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد اندلاع حريق في "حظيرة للمواشي" بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء على الفور تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.وقال شهود عيان من أبناء القرية، إن الحريق شب في الحظيرة دون معرفة الأسباب حتى الآن، إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل السكنية المجاورة خاصة لوقوعه في منطقة سكنية.