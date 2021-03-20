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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق مبادرة «جمل مدينتك» في أحياء روض الفرج وشبرا والزيتون

السبت 20/مارس/2021 - 11:10 ص
جمل مدينتك
جمل مدينتك
مصطفى عبدالله
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انطلقت مبادرة "جمل مدينتك" في أحياء المنطقة الشمالية، تحت اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية المبادرة بأحياء المنطقة، وحث الشباب علي تجميل شوارع الحي بالتعاون مع هيئة نظافة القاهرة.

وقام شباب وفتيات مركز شباب سراى القبة، بتجميل أرصفة ميدان أحمد سمير الصاوى، بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالزيتون، وفي حي روض الفرج انطلقت المبادرة تحت إشراف عبد الحميد أبو العزم رئيس الحى، وتم بدء تنفيذ المبادرة بشارع ترعة جزيرة بدران وميدان السوق.

وانطلقت جمل مدينتك في حي شبرا تحت إشالف محمد عبد الوهاب محمد رئيس الحى شبرا بمشاركة شباب وبنات وسيدات شبرا بمركز شباب شبرا بشارع عبد الفتاح نصر في مبادرة جمل مدينتك بمشاركة الجهاز التنفيذي بحي شبرا.

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