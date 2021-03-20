الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 17 دونمًا غرب سلفيت الفلسطينية

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، بالاستيلاء على 17 دونمًا من أراضي قرى حارس وسرطة وبروقين غرب سلفيت الفلسطينية.وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة لـ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال تنوي فتح طريق تربط بين مستوطنة بركان والشارع المسمى "عابر السامرة".وأضاف: نتوقع أن يتم الاستيلاء على أضعاف ما تم إخطارنا به، بسبب درايتنا بطبيعة الشارع الذي يستعد الاحتلال لشقه، حيث تختلف الأرقام في الواقع عن تلك التي يتحدث عنها الاحتلال في الإخطارات.