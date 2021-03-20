الكذب سبب الطلاق.. تصريحات لـ إلهام شاهين أثارت الجدل

أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل بعد عرض الجزء الثاني من حلقتها ببرنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على فضائية "DMC".وترصد"الدستور" في التقرير التالي أبرز تصريحات الفنانة الكبيرة.- كشفت السر وراء محاولة طليقها الثاني، رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، تشويهها بإلقاء ماء نار على وجهها.- العصمة كانت في يديها، وكان شرطها الوحيد لقبول الزواج منه، وطلبت ذلك لتأمين نفسها، فالزواج كان في السر لمدة عام وخشيت أن لا يعلن ويرفض تطليقها، وعندما عرضت عليه الشرط اعترض بشدة في البداية ولكن وافق في النهاية.- تحدثت عن زواجها من عادل حسني وكان فارق السن بينهما ما يقرب من 25 عاما، وكان يملك شركة سياحة، وبعد عامين من الزواج أبلغها البعض أن عادل يخوض تجربة إنتاج مع سهير رمزي وسألته فأنكر.- بعد أن اعترف لها قبل عرض الفيلم لم تكترث للأمر حتى عرفت أنه أنتج لها مرة أخرى فطلبت الطلاق بسبب كذبه.- قالت: "لم يتعبني أحد في حياتي وأنا من أتعبت نفسي، لدى كبرياء وقوة وعند ولم يوجد شيء فُرض علىّ فى حياتى".- أهم الشخصيات التى أثرت فى حياتها أمي، فلا يوجد أم مثلها في الحياة.- هالة صدقي ويسرا وليلى علوي وصابرين ودلال عبد العزيز أعز صديقاتي، وأحب أن أسمي سيرتي (المصداقية).