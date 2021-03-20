الاحتلال يعتقل فلسطينيًا ويحتجز طفلًا ويستولى على تسجيلات كاميرات مراقبة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، شابًا من برقين جنوب جنين الفلسطينية، واحتجزت طفلًا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في قرية طورة جنوبًا.وذكرت مصادر محلية لوكالة فلسطين الجديدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كمال ناصر عباس (19 عاما) من برقين، على حاجز عسكري مفاجئ بالقرب من مستوطنة "حرميش"، المقامة عنوة على أراضي بلدة يعبد.وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طورة، واحتجزت الطفل ياسر رضوان قبها لساعات، وقامت باستجوابه، فيما استولت على كاميرات مراقبة لعدد من المواطنين لعائلة قبها.كما اقتحمت تلك القوات قرية زبوبا غربًا، وشنت حملة تمشيط واسعة، وكثفت من تواجدها العسكري في قرى شمال شرق جنين.