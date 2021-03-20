رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا ويحتجز طفلًا ويستولى على تسجيلات كاميرات مراقبة

السبت 20/مارس/2021 - 11:15 ص
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
طباعة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، شابًا من برقين جنوب جنين الفلسطينية، واحتجزت طفلًا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في قرية طورة جنوبًا.

وذكرت مصادر محلية لوكالة فلسطين الجديدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كمال ناصر عباس (19 عاما) من برقين، على حاجز عسكري مفاجئ بالقرب من مستوطنة "حرميش"، المقامة عنوة على أراضي بلدة يعبد.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طورة، واحتجزت الطفل ياسر رضوان قبها لساعات، وقامت باستجوابه، فيما استولت على كاميرات مراقبة لعدد من المواطنين لعائلة قبها.

كما اقتحمت تلك القوات قرية زبوبا غربًا، وشنت حملة تمشيط واسعة، وكثفت من تواجدها العسكري في قرى شمال شرق جنين.

موضوعات متعلقة

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

كورونا عالميا: 122 مليونا و899 ألف إصابة و2.71 مليون وفاة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»


الصور

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأربعاء.. التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

للسنة الثانية.. كورونا يلغى العرض العسكرى بمناسبة عيد ملكة بريطانيا

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين