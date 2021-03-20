العراق يحذر من خطورة استمرار عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين، والاستهانة بتطبيق الحظر، خاصة في المناطق الشعبية والريفية وأطراف المدن في مختلف المحافظات.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز": "أنها التزمت في انتهاج سياسة التواصل والشفافية مع الرأي العام في العراق منذ بدء أزمة جائحة كورونا وحتى الآن"، مضيفة أن قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي ليس مرتبطا بالموقف الوبائي الحالي، بل جاء تلبية لاحتياجات إنسانية واقتصادية، ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع، مع التأكيد على أن تخفيف الحظر يستوجب تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صارم، لضمان عدم انتقال العدوى في تلك المرافق وكسر سلسلة انتقال الوباء، وقد تم توجيه الفرق الصحية لمتابعة هذه المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المخالف منها.ونبه البيان إلى خطورة الموقف الوبائي مع استمرار نسب الإصابات بالتصاعد، حيث بلغ في الأيام الأخيرة أكثر من 5000 إصابة مرضية يوميا، وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة.وحذر من أن استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي، خاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات الشديدة والحرجة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات.وكشف البيان أن الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية تشير إلى أن 50% من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا تحدث خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من دخول المستشفى.ودعت الوزارة المحافظين والجهات الأمنية ومؤسسات الدولة كافة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمتعلقة بتنفيذ الحظر بالشكل الذي يحقق التباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية بكافة أشكالها، خاصة مجالس العزاء والأفراح التي لوحظ عودتها في الآونة الأخيرة بشكل واسع، وكذلك التركيز على ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمرافق الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين.