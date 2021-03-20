أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

نظمت وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات ممثلى وحدة حقوق الإنسان العاملين بالوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى، وذلك بالتنسيق مع مركز التدريب بديوان عام المحافظة، لدعم وتعزيز مجال حقوق الإنسان فى الوحدات المحلية ولبناء فريق واعى ومثقف لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.وأوضح الدكتور علي صديق مدير وحدة حقوق الانسان بالمحافظة انه تم تقسيم المتدربين إلى 3 مجموعات ليتم عقد التدريب على مدار يومين لكل مجموعة منها واستمر التدريب لمدة 6 أيام استفاد منه 76 متدربًا لمنسقي المراكز والأحياء والقرى.وأشار الى أن التدريب يهدف إلى تنمية مهارات ممثلى وحدة حقوق الإنسان العاملين بالوحدات المحلية للمراكز والاحياء والقرى وزيادة التوعية بدورهم فى دعم وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان فى كافة المجالات المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين فضلًا عن تبادل التجارب والخبرات بين ممثلى حقوق الإنسان بالمراكز المختلفة، وعرض كيفية التغلب على اى مشكلة وإيجاد الحلول السريعة لتفعيل دور ممثلى حقوق الإنسان على أرض الواقع.وأضاف أن التدريب تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال حقوق الانسان (الإطار القانونى الوطنى والدولى لحقوق الإنسان، والجهاز الادارى ونظام الإدارة المحلية فى مصر، ومهارات التواصل الفعال، ومهارات متابعة وتقييم اداء الخدمات الحكومية، والاشخاص ذوى الإعاقة وحقوق الإنسان، وآليات التعاون مع منظمات، والمجتمع المدنى وقانون الجمعيات الاهلية، والمهارات السلوكية والتعامل مع انماط البشر، ومهارات اعداد التقارير وتلقى الشكاوى).أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج ومبادرات يستفيد منها المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بكافة القطاعات الخدمية.وأضاف إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في تقديم خدمات أفضل وتحسين وتطوير المهارات وتنمية القدرات لمقدمي الخدمة بالمديريات والإدارات المختلفة حتى يشعر المواطن بها على أرض الواقع.وأشار إلى تنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات وتنمية قدرات العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها في القطاعات الخدمية المختلفة خلال الفترة الماضية على أن يتم استمرار تنفيذها خلال الفترة القادمة.