خلال 24 ساعة.. ضبط 6543 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6543 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 2488 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.282 مخالفة السير دون تراخيص 43 مخالفة موقف عشوائى 54 مخالفة لشروط التراخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.