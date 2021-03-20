مكافحة المخدرات تواصل مداهمة أوكار تجار الكيف

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.وتمكنت عقب تقنين الإجراءات في مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين = 4000 قرص مخدر - مبلغ مالى- 4 هاتف محمول بحوزة 4 أشخاص"لاثنين منهم معلومات جنائية".وفي مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - 4 هواتف محمولة - 3 أسلحة بيضاء - ميزان) بحوزة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").وفي مديرية أمن السويس تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").وفي مديرية أمن أسيوط تم ضبط (كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").وفي مديرية أمن القليوبية تم ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والحشيش - فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار - هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية، تم ضبط (كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.