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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإفريقي للتشييد» يبحث التعاون بين لتحقيق الفائدة المشتركة للدول

السبت 20/مارس/2021 - 11:04 ص
المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز
علا العلاف
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قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إن اجتماع المجلس التنفيذي الـ26 للاتحاد عقد بالقاهرة لتعذر عقده في تونس كما كان من المقرر لظروف جائحة كورونا، ويشهد لقاء بعض شركات المقاولات بنظيرتها المصرية، لتفعيل فكرة المشاركة التي سبق أن سبق تم بحثها في الاجتماعات السابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذ للاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء بمصر خلال الفترة من 17 إلى 21 مارس 2020، وبحضور دول ليبيا، السودان، زامبيا، غانا، كونغو، تونس.

ودعا عبد العزيز الشركات لبحث أوجه التعاون الذي يمكن أن يكون بينها لتحقيق الفائدة المشتركة وبحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت في يوليو 2019 بالنيجر.

وأوضح: "اشتركنا في الاجتماع الافتراضي التي دعت إليه الدكتورة أماني أبوزيد، رئيس المفوضية البنية التحتية والطاقة الإفرقية، وتحدثنا عن ضرورة مواجهة التغيرات المناخية الجديدة".

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