ضبط 149 قضية مخدرات وتنفيذ 51364 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية، منها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، حيث تم ضبط 68 قطعة سلاح ناري بحوزة 48 متهمًا.وفي مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 51364 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي 5780 محكوما عليهم، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 13 متهما، ارتكبوا 10 حوادث متنوعة.وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 149 قضية مخدرات، بإجمالي 157 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 13.535 كيلوجرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 33.263 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4.083 كيلوجرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1.430 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1.657 كيلوجرام، كمية من مخدر البودر وزنت 786 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 60 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 2 جرام، 1137 قرصا مخدرا.وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، تم ضبط 15 متهما، والقائمين بأعمال البلطجة 10 متهمين، وفى الدراجات البخارية المخالفة تم ضبط 254 دراجة، وفى إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها جرى إعادة 7 دراجات و3 سيارات، والمخالفات المرورية تم ضبط 25487 مخالفة متنوعة.وفى مجال فحص السائقين جرى فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.