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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

السبت 20/مارس/2021 - 11:01 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد، للوقوف على معدلات التنفيذ وبدء خطوات استكمال الأعمال، والتي وصلت لنسبة تنفيذ 62%، ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لنموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم وتنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى المستشفى الجديد، ووضح استكمال أعمال الإنشاء بالمبنى وجاري استكمال التشطيبات وتركيب شبكات الأكسجين والكهرباء بالمبنى، واستمع من المهندس المسئول إلى معدلات التنفيذ وبدء خطة استكمال الأعمال به بعد توفر الاعتمادات المالية من وزارة الصحة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والإمكانات وتزويدها بالأطباء والكفاءات في مختلف التخصصات لتحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين وخدمة قرى المركز والمراكز المجاورة، معلنًا قرب استكمال الأعمال بالمستشفى الجديد طبقًا لخطة الدولة.

وأعلن المحافظ عن دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات وبدء خطة استكمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي لخدمة أهالي مركز منفلوط وقراه، خاصة بعد توفير مبلغ 50 مليون جنيه مقدمة من البنك المركزي لاستكمال أعمال الإنشاء بالمستشفى، لافتًا إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والانتهاء من تطوير وإحلال وتجديد 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 141 مليون جنيه، ويقوم بتنفيذها هيئة الأبنية التعليمية وفقا للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين، موجهًا بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

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